Di Marzio: “Prima offerta del Napoli all’Angers per Ounahi: le cifre”

Napoli scatenato in queste ore sul mercato. Gianluca Di Marzio ha svelato durante Calciomercato – L’Originale che c’è stato un incontro tra la dirigenza azzurra e l’Angers per gettare le basi per quanto riguarda l’eventuale approdo di Azzedine Ounahi in maglia azzurra da giugno. Il centrocampista marocchino si è messo in mostra durante il Mondiale: la prima offerta fatta da Giuntoli e ADL è di 15 milioni. Si punterà molto alla volontà del giocatore che sembra intenzionato a voler approdare in Italia e cominciare un’eventuale nuova avventura.