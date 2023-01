Una solida Inter infligge la prima sconfitta agli uomini di Spalletti: le pagelle di MondoNapoli

Prima della sosta per i campionati del Mondo, ci si chiedeva se due mesi di stop avrebbero fatto bene al Napoli di Spalletti. La risposta arriva sul campo, ed ha dato esito negativo, con la prima sconfitta in campionato del club partenopeo. Il Napoli cade al Meazza contro un’Inter che non crea molto, ma difende in maniera perfetta, concedendo poco e niente alla capolista. Di seguito, le pagelle della redazione di MondoNapoli dopo il Big match che riapre il campionato.

Meret 6, Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5, Kim 6, Olivera 6; Lobotka 6, Anguissa 5,5, Zielinski 5,5; Politano 5,5, Osimhen 5 Kvaratskhelia 5,5.

Elmas 6, Ndombele 6, Raspadori 5, Simeone S.V. Spalletti 5,5.