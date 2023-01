Tuttosport – Questa la strategia di Giuntoli per Ounahi! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’interessamento del Napoli per Ounahi. Secondo il quotidiano il ds azzurro Cristiano Giuntoli sta lavorando in maniera strenua soprattutto su di un’altra operazione, l’acquisto del centrocampista marocchino Azzedine Ounahi. Il Napoli lo vorrebbe subito, prendendolo al mercato di gennaio per una cifra anche consistente (tra i 15 ed i 20 milioni) così da sottrarlo alla concorrenza sfrenata che proverà a pressare l’Angers al termine della stagione. Il 22enne arrivato fino alla semifinale in Qatar, prenderebbe numericamente il posto di Demme. Per il centrocampista tedesco si stanno valutando le soluzioni migliori soprattutto per il centrocampista che ha voglia di andare a giocare.