Sky Sport – Oggi l’ultima partita di Bereszynski con la Sampdoria, prima dell’approdo in azzurro

L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa per l’approdo di Bartosz Bereszynski al Napoli. Secondo l’emittente televisiva nel pre partita di Sassuolo-Sampdoria, Bereszyński quest’oggi sarebbe sceso per l’ultima volta in campo con la maglia del club ligure. La trattativa è ormai in chiusura ed il prossimo match tra Samp e Napoli potrebbe essere visto dal polacco con addosso già la maglia azzurra. Inoltre, quest’oggi non indossa la fascia da capitano che è stata ceduta ad Emil Audero. Bereszyński è comunque sceso in campo per aiutare la sua attuale squadra che attualmente è parecchio in difficoltà.