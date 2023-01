Matteo Politano, esterno azzurro, è stato intervistato post partita Inter-Napoli a Sky. Ecco cosa ha dichiarato:

“Con l’Inter era una partita importante, ma non decisiva, da domani ci concentreremo già per le prossime sfide, che sono tutte fondamentali. Nel primo tempo è mancata velocità, non siamo riusciti sempre a trovare la scelta giusta anche perché siamo stati poco lucidi. Sicuramente siamo delusi per la sconfitta, ma sapevamo di trovare una squadra fortissima. Dobbiamo rimetterci con i piedi per terra e ricominciare a pedalare forte. Abbiamo provato in settimana soluzioni diverse: costruire sugli esterni per poi convergere e concludere, ma siamo andati poi in difficoltà perché l’Inter ha difeso bene su di noi. La sosta? Sicuramente è stata lunga e siamo stati fermi tanto. Le gambe devono ancora ritornare ai mesi precedenti, ma lavoreremo per farci trovare pronti per le prossime partite, che sono tutte importanti”.