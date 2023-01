Napoli – Juve, oggi parte la prevendita per i settori superiori. Questi i prezzi

Venerdì 13 gennaio al Maradona si sfideranno Napoli e Juventus. Alla Corte del Vesuvio andrà in scena una delle sfide più accese di sempre, vista la rivalità. Le due compagini si sfideranno in lungo e in largo per cercare di avere la meglio. Il pubblico svolgerà un ruolo fondamentale per spingere i ragazzi di Spalletti verso la vittoria. Inizialmente la vendita era stata aperta ai soli settori inferiori, ma dalle ore 10 di questa mattina sarà possibile acquistare i tagliandi per le Curve (50,00) e i Distinti Superiori (85,00).