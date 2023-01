Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l’Inter di calciomercato. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ounahi? Abbiamo fatto un inizio di stagione straordinario, quindi non guardiamo in casa degli altri in questo momento. I nostri stanno rendendo al massimo. Bereszynski? Stiamo parlando con la Sampdoria, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”.