GdS – Raspadori jolly per Spalletti per puntare al titolo! I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla condizione attuale di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano Spalletti lavora attualmente alla mutazione di Raspadori. In un’amichevole durante il ritiro di dicembre in Turchia l’ha provato tra trequarti e centrocampo, un po’ numero 10 e un po’ numero 8. “Raspadori ha le qualità e il chilometraggio da centrocampista e le accelerazioni da attaccante. Forse progetta per lui un futuro da incursore. Raspadori non è annunciato titolare stasera a San Siro. È probabile che entri a gara in corso e nell’eventualità sarà interessante seguirne i percorsi tra attacco e centrocampo. Il nuovo Raspadori può diventare la variante di rinforzo alle possibilità scudetto del Napoli. L’ennesima intuizione di Spalletti, il riplasmatore di giocatori.