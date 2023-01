CdS – Questa sera ci sarà il ritorno della coppia Kvaratskhelia – Osimhen. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni del Napoli alla vigilia del match contro l’Inter. Secondo il quotidiano ci sarà in attacco il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia: 18 gol e 10 assist in tre. Per la precisione: Osimhen è il capocannoniere della Serie A con 9 reti, insieme con Kvara forma la coppia-gol d’elite del campionato (15 centri in due). E soprattutto torna a San Siro dopo il tremendo infortunio al volto rimediato nella scorsa stagione. E ancora: Khvicha, uno dei giovani fenomeni della nuova generazione e di certo il colpo più invidiato dell’anno, torna in campo dopo aver saltato le ultime tre prima della sosta a causa della lombalgia acuta. Politano, invece, è uno degli ex di serata ed è anche uno che a Milano ha già segnato quest’anno: al Milan, su rigore, a settembre. All’alba della grande cavalcata azzurra: e San Siro è ancora un bivio.