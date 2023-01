CdS – Probabile panchina per Anguissa nel match di stasera. Già scelto il sostituto

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro l’Inter. Secondo il quotidiano potrebbe esserci una grande sorpresa in casa Napoli in vista della sfida di questa sera contro l’Inter: Anguissa inizialmente in panchina con Ndombele dal primo minuto. Per il resto: Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Olivera favorito su Mario Rui sulla fascia sinistra. La coppia centrale sarà Kim e Juan Jesus. A centrocampo, Lobotka a gestire i ciak e poi Zielinski a dettare i passaggi al 4-2-3-1 e Ndombele più di Anguissa a recitare da mezzala destra. Sì: Frank, uno dei reduci del Mondiale, non è ancora in grande condizione e così Spalletti sta seriamente pensando di lanciare il collega dal primo minuto. Una novità considerando la prima parte della storia.