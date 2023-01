CdS – Ounahi sempre più vicino al Napoli! Questo il piano del suo club

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’interessamento del Napoli per Azzedine Ounahi. Secondo il quotidiano il Mondiale in Qatar ha semplicemente provveduto ad amplificare quel chiacchiericcio già imponente. Il Napoli, che ci ha provato in epoca non sospetta, ora aspetta che Chabane decida liberamente per indirizzare il proprio progetto. L’offerta, venti milioni di euro, è corredata anche di altro, sembra quasi voglia assecondare il piano-A dell’Angers. Sarebbe ideale venderlo subito e però trattenerlo sino alla fine del campionato”. Al Napoli andrebbe benissimo, ci sarebbe anche il tempo di pianificare poi il futuro di un centrocampo nel quale varie cose potrebbero cambiare: Demme ha spazi limitati, Ndombele è un prestito con riscatto oneroso, e gli interventi rientrebbero nella norma. Ounahi è in cima alla lista della spesa ma il marocchino piace ora al Leicester e all’Olympique Marsiglia: s’intravede un’asta, come antiche abitudini.