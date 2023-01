Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di “Calciomercato l’Originale” per svelare le ultime sull’affare Bereszynski. Queste le sue parole: “Si aspettava solo l’ok di Nikita Contini! Nelle ultime ore è arrivato e può andare definitivamente in porto il maxi scambio con la Sampdoria. Alessandro Zanoli sarà un nuovo calciatore dei liguri, seguirà il percorso inverso Bereszynski. Il terzino polacco si trasferirà alla corte di Spalletti, assieme proprio a Contini. L’estremo difensore, prima di oggi, non era convinto di voler fare il terzo portiere dei partenopei ed è per questo che l’affare si è protratto di molto“.