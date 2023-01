CdS – Operazione Ounahi: Giuntoli accelera, vuole battere la concorrenza

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione di mercato Azzedine Ounahi.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che Cristiano Giuntoli voglia chiudere quanto prima l’affare, in modo da battere la concorrenza di Leicester e Olympique. L’obiettivo sarebbe accelerare l’operazione e aggiudicarsi il sì dell’Angers, dove la società di ADL lascerebbe il giocatore in prestito, così da ritrovarselo in organico per la prossima stagione.

In base all’arrivo del centrocampista marocchino, il Napoli dovrà prendere delle decisioni: c’è da risolvere la questione Ndombele, in prestito dal Tottenham; e il caso Diego Demme, che potrebbe voler andar via per trovare maggiore spazio altrove.