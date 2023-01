Il Napoli, tra poco più di 48 ore, sarà in campo per la supersfida contro l’Inter in un San Siro gremito e pronto a spingere la squadra di mister Inzaghi.

Il match è una sfida di cartello e dunque ci sarà tanta pressione, che l’AIA cerca di gestire designando il giovane ma bravo Sozza per Inter-Napoli.

Questa la designazione completa:

INTER – NAPOLI h. 20.45

SOZZA

MELI – PERETTI

IV: PICCININI

VAR: FABBRI

AVAR: AURELIANO