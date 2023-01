CorrSport – Napoli pronto a fare sul serio per Ounahi: il Leicester offre 20 milioni

Il Napoli è pronto a fare sul serio e ad acquistare subito Azzedine Ounahi.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport di stamane, infatti, anche il Leicester si sarebbe interessato al calciatore e potrebbe sferrare l’attacco. Gli azzurri, però, vorrebbero prenderlo da ora per trattenerlo in Francia fino a fine stagione. La società ha un pieno ben delineato per arrivare al marocchino: “C’è una discreta ressa (virtuale) dinnanzi alla sede dell’ Angers, combattuto in questa dimensione sovrannaturale che il destino sta offrendo al club: il campionato è un tormento esistenziale, ultimo in classifi ca con otto punti e un’altra sconfitta, ieri, con il Lorient; però poi un accerchiamento insolito e scintillante, questa Bereszynski ormai vicinissimo mentre Zanoli andrà alla Samp è l’ estasi, per avere Ounahi. Ci stanno provando in tanti, il Leicester sarebbe arrivato a proporre venti milioni, però il Napoli resterebbe in vantaggio: tutto merito di un tackle in anticipo, che garantirebbe all’ Angers di incassare una cifra analoga subito, cedere il calciatore adesso – a gennaio – e però tenerselo in prestito sino a giugno. Così, persperare di salvarsi”.