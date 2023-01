CorrSport – Kvara e Osimhen pronti ad incidere al ritorno: entrambi hanno riposato

Kvara e Osimhen hanno avuto modo di riposarsi in queste settimane.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il duo georgiano e nigeriano è pronto a ritornare a mettersi in mostra dopo la pausa del Mondiale. Possono essere loro la coppia decisiva: “Osimhen capocannoniere della Serie A con 9 gol, Kvaratskhelia vicecapocannoniere del Napoli con 6. Se Spalletti li ritrova come li ha lasciati, il Napoli riprenderà serenamente il suo volo. Con 37 gol è la squadra col miglior attacco del campionato e il contributo della coppia è sostanzioso. Nessuno dei due ha giocato il Mondiale. Hanno riposato e si sono preparati per il gran rientro. Possono dare ancora di più? Probabilmente sì. Osimhen sul piano dei gol, Kvara su quello del gioco, anzi, delle giocate”.