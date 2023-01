Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al primo posto…Lazar Samardzic

Lazar Samardzic, è questo il nuovo nome di mercato che Giuntoli ha messo in cima alla sua lista dei desideri. Viene designato, dagli addetti ai lavori, come erede di Piotr Zielinski.

ALLA SCOPERTA DI SAMARDZIC:

Samardzic è un classe 2002 proveniente dalla Germania. Cresciuto nelle giovanili dell’Herta Berlino, già da giovane ha rifiutato la chiamata di club blasonati come Milan e Barcellona, per non abbandonare la patria. Ha avuto una chance con il Lipsia, che l’ha acquistato all’età di 18 anni. Lo scorso anno, nonostante lo scarso minutaggio, è riuscito a collezionare 2 gol e 2 assist con la maglia dell’Udinese. Quest’anno la musica è cambiata: si trova a quota 3 reti in campionato con il doppio di minuti giocati. Sicuramente i tifosi del Napoli avranno in mente il suo nome anche grazie al gol nell’ultima partita di campionato del 2022 del Napoli proprio contro l’Udinese. Sul 3-1 per il Napoli, scippa palla a Kim e dalla distanza fa partire un tiro col mancino, suo piede preferito, imparabile per Meret. Molto ben messo fisicamente nonostante l’età ed un’altezza che ammonta a 1.84 m. Dunque, un giovane ragazzo forte fisicamente e tecnicamente che col passar delle partite in Serie A sta facendo conoscere sempre più il suo nome. E anche all’estero seguono le sue tracce…