La Repubblica – Se va via Demme piacciono due centrocampisti della Serie A. Le ultime

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione riguardante Diego Demme. Secondo il quotidiano se il tedesco dovesse partire, il Napoli dovrebbe poi individuare un sostituto per completare la stagione e rinforzare il centrocampo. Una delle idee è una soluzione-ponte fino a giugno con un prestito di sei mesi, pronto ad accettare l’esclusione dalla lista Champions. Per il ruolo piacciono due registi della Serie A. Si tratta di Henrique del Sassuolo e Hjulmand del Lecce, ma per entrambi servirebbe un acquisto a titolo definitivo.