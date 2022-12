Inter-Napoli, Onana accende la sfida: “Napoli? Possiamo vincere contro chiunque”

Fra pochi giorni ci sarà il big match tra Inter e Napoli. Mentre la tensione cresce, i calciatori cominciano a rilasciare le loro prime dichiarazioni. Tra questi, André Onana, ha parlato della sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A.

Ecco le sue parole a InterTv: “E’ importante avere fiducia in noi stessi: siamo forti e a gennaio sarà lo stesso. Era importante mettere minuti nella gambe, in questi giorni, perché tra poco affronteremo il Napoli. Che partita mi aspetto? Ogni partita sarà decisiva, seguiamo le indicazioni dell’allenatore e non vediamo l’ora di poter giocare la prossima partita”.

Il portiere, a Sky Sport invece ha detto: “Il Napoli? Ho molta fiducia nella nostra squadra e, come abbiamo dimostrato ad esempio eliminando il Barcellona, possiamo vincere contro chiunque”.