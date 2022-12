CdS – Possibile inserimento di Marfella nella trattativa per Bereszynski. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui risvolti per la trattativa Bereszynski–Napoli. Secondo il quotidiano sebbene sia ormai ad un passo la fumata bianca della trattativa tra Napoli e Samp per lo scambio Zanoli-Bereszynski, spunta un nuove nome per la porta dei doriani. Si tratta di Davide Marfella. In questa trattativa il terzino polacco, reduce da un ottimo Mondiale con Zielinski, sta già preparando tutto per la sua nuova esperienza ma prima di sbloccare l’affare bisogna definire il rinnovo del contratto di Zanoli fino al 2027. Presupposto imprescindibile. Parallelamente il Napoli valuterà anche una soluzione per Marfella, attuale terzo portiere del Napoli: con la Samp si è parlato anche di lui.