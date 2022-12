CdS – Oggi allenamento congiunto contro la Juve Stabia per capire le condizioni del gruppo verso l’Inter

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’allenamento congiunto che avverrà oggi contro la Juve Stabia. Secondo il quotidiano cinque giorni all’Inter dopo aver atteso quasi due mesi la ripresa del campionato. Si riparte dal primo posto in classifica che il Napoli vorrà difendere partendo al massimo delle proprie possibilità. Per ritrovare la miglior condizione fisica si disputerà oggi un allenamento congiunto con la Juve Stabia. Si tratterà di una seduta di lavoro per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro l’Inter. Sarà l’occasione per rivedere all’opera i Nazionali che sono rientrati la scorsa settimana e che durante le due amichevoli perse al Maradona erano ancora out. Spalletti potrà contare sull’intero organico dopo il graduale rientro in gruppo degli ultimi recenti infortunati: Rrahmani, Sirigu e, ultimo, Demme. Tutti nuovamente inseriti nel gruppo squadra e disponibili per la gara del prossimo 4 gennaio. Gradualmente sono stati inseriti anche Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano, reduci dall’esperienza in Qatar. Tutti disponibili per Spalletti che valuta le scelte in vista di Milano riservandosi ancora qualche dubbio. Uno, ad esempio, riguarda la difesa, con Rrahmani che scalpita per ritrovare una maglia dal primo minuto.