CdS – Demme tentato anche dalla Fiorentina! Il Napoli potrebbe anche non sostituirlo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Diego Demme. Secondo il quotidiano il Napoli non vorrebbe cederlo, anzi non ha intenzione di privarsi di un giocatore valido e assolutamente affidabile. Diego però ha giocato finora solo 19 minuti in campionato, sia per l’esplosione di Lobotka sia per l’infortunio rimediato dopo la prima a Verona, e dunque valuta l’opportunità di trovare continuità. Meglio se nell’ambito di un progetto tecnico di valore: la Fiorentina, sotto questo aspetto, sarebbe una soluzione ideale. Ma sia chiaro. La Viola pensa a lui nel caso di cessione di Amrabat e il club azzurro lo lascerebbe andare soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Per sostituirlo in casa Napoli potrebbe anche non arrivare nessuno. La sua è una situazione un po’ complessa, nel senso che il club e Spalletti non vorrebbero lasciarlo andare ma lui continua a valutare. Il ds Giuntoli, a sua volta, studia un eventuale profilo da prendere in prestito, ma non è escluso che alla fine il Napoli scelga di non colmare la casella. Un centrocampista che piace moltissimo, in realtà, c’è. E’ Azzedine Ounahi dell’Angers, 22 anni, protagonista di un Mondiale super con il Marocco, ma lo status di extracomunitario impedisce l’affondo. Per gennaio, sia chiaro: nella lista di luglio è in cima. E Giuntoli lavora.