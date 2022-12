Kvaratskhelia sicuro: “È più forte di me, ma deve lavorare tanto”

La stella del Napoli Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui ha parlato di vari argomenti riguardanti lui e il suo club. Tra le tante domande, una in particolare ha destato l’attenzione dei tifosi napoletani.

Di seguito le dichiarazioni del WonderKid georgiano: “Il miglior marcatore di sempre della Georgia ha detto che mio fratello più piccolo è più forte di me? Sì, sì, è vero! Però deve ancora dimostrarlo, deve ancora lavorare e allenarsi tanto. Ha tutte le capacità per diventare più forte di me, spero fortemente che lo possa diventare. Gioca come me: ala sinistra, ala destra e attaccante”.

“Io top player internazionale? Sono ancora molto lontano da questa definizione, ma farò il possibile per confermarla. Ad ogni modo no, non me l’aspettavo, è molto difficile pensare che da un Paese così piccolo si possa arrivare a giocare in una squadra così grande. Era il mio sogno giocare in un top club rinomato come il Napoli, tuttavia ho ancora tanta strada da fare e molti obiettivi da raggiungere”