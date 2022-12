CdS – Calciomercato: Giuntoli sulle tracce di un talento del Benfica

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il Napoli sia sulle tracce di un giovane talento del Benfica.

Si tratta di David Neres (classe 1997).

L’ala destra brasiliana è tra gli obiettivi del club azzurro già dai tempi in cui giocava nell’Ajax, ma a frenare l’interesse è sempre stato il valore del cartellino. Oggi come allora, l’attaccante è valutato 40mln di euro, una cifra alquanto elevata per permettere alla società partenopea di proporre un affare.

Da valutare se ci saranno aggiornamenti a riguardo.