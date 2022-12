Sky – Il Napoli continua a lavorare per il futuro, dopo Lobotka pronti a rinnovare Rrahmani e Di Lorenzo

Il Napoli è in continuo lavoro sul mercato, e la società azzurra vuole mettere le firme sui contratti per rinnovare altri 2 giocatori dopo Lobotka. Così come per lo slovacco sono pronti a rinnovare con il club azzurro altri due titolarissimi dell’11 di mister Spalletti. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport il club di De Laurentiis è pronto a far firmare il rinnovo di contratto al capitano Giovanni Di Lorenzo e al kosovaro Amir Rrahmani. Le firme sui rinnovi dei due giocatori li dovrebbero unire al Napoli fino al 2027.