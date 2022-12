Il Mattino – Di Lorenzo verso il rinnovo: ad affare fatto diventerebbe una bandiera di questo Napoli

Giovanni Di Lorenzo potrebbe rinnovare con il Napoli a brevissimo.

Come riportato stamane dall’edizione de Il Mattino, il terzino destro e capitano del Napoli ha già un contratto molto lungo che lo lega ai colori azzurri fino al 2026: nonostante ci sia ancora tempo e margine per discutere di un eventuale prolungamento, la dirigenza partenopea ha ritenuto importante e necessario dover accelerare le tappe e in men che non si dica potrebbe ottenere l’estensione fino al 2028 per l’ex Empoli, ad oggi diventato quasi una bandiera del Napoli attuale. Con l’affare in porto si testimonierebbe la scelta di vita e professionale di Di Lorenzo, pronto a sposare Napoli a vita.