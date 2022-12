Gazzetta – ADL vuole accelerare per il rinnovo di Osimhen: la situazione

ADL starebbe provando a muovere i primi passi per il rinnovo di Victor Osimhen.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli è attualmente la punta di diamante della rosa partenopea e il patron azzurro vorrebbe intavolare i primi discorsi con il suo procuratore per capire quanti margini ci sono per una sua permanenza. Uno degli ostacoli maggiori riguarda lo stipendio molto basso, pari attualmente a 4 milioni di euro, cosa che potrebbe essere causa di un malcontento o di una richiesta troppo elevata per un ingaggio da rinnovo. Intanto il Napoli si è cautelato in questi anni con un contratto fino al 2025 e, infatti, per meno di 100 milioni l’ex Lille non farà le valigie per andare altrove.