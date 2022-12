Stanislav Lobotka ha rinnovato con il Napoli. Ad annunciarlo è stato il giornalista Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale. Lo slovacco, perno del centrocampo partenopeo, ha esteso il suo contratto fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno, ovvero fino al 2028. L’ufficialità, come riportato dal giornalista, non è arrivata per una questione burocratica. Si pensa che il tutto verrà ufficializzato nei primi giorni di gennaio.