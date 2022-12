Fantacalcio – Serie A, la Top 11 alla sosta – Reparto Difensivo

Nonostante sia stato molto difficile scegliere, ecco, secondo noi, i migliori difensori di questa serie A arrivati alla sosta:

DI LORENZO: 15 partite su 15 e tutte partendo da titolare: ecco il rendimento di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, che ha dimostrato di essere una presenza imprescindibile nell’ undici di Luciano Spalletti. Il classe 93′ si comporta da vero leader in campo alternando un’ottima fase difensiva a un’ottima fase offensiva. Sicuramente, è uno dei pilastri di questo Napoli in vetta alla classifica.

BREMER: se la Juventus è la miglior difesa di questa serie A, il merito non può che essere anche suo. Gleison Bremer ha dimostrato di valere quasi tutti i 49 milioni spesi dalla società per lui. Il centrale brasiliano è stato così determinante da aver ricevuto anche la chiamata dalla nazionale brasiliana per il Mondiale. L’ex Torino è prolifico non solo in fase difensiva ma anche offensiva con molti buoni stacchi di testa.

KIM: probabilmente la sorpresa più bella di questo campionato. Arriva a Napoli con l’arduo compito di sostituire il partente Kalidou Koulibaly, ma non fa quasi mai sentire la mancanza del senegalese. Solido, veloce, intelligente e sicuro: queste sono le caratteristiche del sudcoreano che ha salvato i partenopei in molteplici occasioni. Una in particolare nella gara di Milano contro il Milan dove ha bloccato un tiro a colpo sicuro di Brahim Diaz che avrebbe fatto perdere due punti al Napoli.

THEO HERNANDEZ: nonostante ci siano stati molti giocatori validi nel suo ruolo, Theo Hernandez si conferma il miglior terzino sinistro della serie A. Il francese vicecampione del mondo è sempre l’uomo in più in fase offensiva e questo spiegherebbe i già 4 coinvolgimenti al gol in sole 13 partite. Le sue “sgaloppate”, infatti, hanno aiutato il Milan in molte occasioni e chissà se non potrà essere uno dei giocatori chiave per la tanto desiderata “remuntada” rossonera.