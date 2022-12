Peggior Calciatore del Napoli del 2022, al quarto posto: Ndombele

Ieri abbiamo parlato del quinto peggior calciatore del Napoli del 2022, ovvero Eljif Elmas, messa sotto forma di critica costruttiva sperando in un exploit definitivo di quest’ultimo. Per Ndombele il discorso è molto simile, arrivato in estate a Napoli un po’ come il colpo ad effetto di Giuntoli, andando a sostituire Fabian Ruiz, volato a Parigi sotto la Tour Eiffel; il francese classe ’96 ha dato subito ottimi segnali nella sua primissima amichevole contro la Juve Stabia, distruggendo la porta avversaria con un missile da fuori aria; ma il suo talento al momento stenta a decollare.

Insomma Tanguy adesso dovrà dimostrare di essere all’altezza della causa partenopea e di poter mettere in difficoltà il tecnico toscano, che rispetto al resto dei centrocampisti azzurri ha sicuramente ha una situazione più in bilico contrattuale, (essendo in prestito con diritto di riscatto). Vedremo se Ndombele passato dall’essere un calciatore più pagato dal Tottenham, riuscirà a convincere tutto il Napoli e rimanere questa volta a titolo definitivo alla corte azzurra.