Fantacalcio – Serie A, la Top 11 alla sosta – Portieri

Siamo arrivati quasi a metà stagione ed è il momento di iniziare a tirare le prime somme. Questa è la nostra personale top 11 (modulo 433) della prima parte di questa stagione, ora non ci resta che iniziare col portiere:

VICARIO (Empoli): vista la forma non del tutto smagliante di Alex Meret, i problemi fisici di Mike Maignan e Szcezsny e le indecisioni sul titolare in casa Inter, ho deciso di premiare il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario. Le sue prestazione l’hanno messo sotto i riflettori e, sicuramente, sarà uno dei grandi protagonisti per il mercato estivo (difficilmente i toscani lo lasceranno partire prima). L’Empoli deve sicuramente ringraziare il suo estremo difensore per la sua attuale posizione di metà classifica che, grazie ad ottime parate e ben 5 porte inviolate, ha permesso alla squadra di Zanetti di racimolare punti anche nelle situazioni più ostiche. Inoltre, bisogna sicuramente ricordare il rigore parato nella gara di Bergamo. C’è da dire che già l’anno scorso Vicario aveva registrato ottimi numeri, sarà questo l’anno della consacrazione? Presto per dirlo, ma per ora l’obiettivo del Napoli per giugno ha iniziato bene.