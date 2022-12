I migliori acquisti azzurri del 2022, al quinto posto il Cholito Simeone

Il 2022 è stato l’anno della rifondazione in casa Napoli. Tanti big che hanno fatto la storia recente del club sono andati via e tanti altri sono arrivati per continuare a scriverla. Tra lo scetticismo generale, dopo la partenza di calciatori del calibro di Ospina, Insigne, Koulibaly e Mertens, la società è riuscita a costruire un gruppo giovane, solido che ha saputo fin da subito imporre il proprio gioco e la propria forza, sia in Serie A che in Champions League.

Tra i volti nuovi in casa Napoli spicca quello di Giovanni Simeone, arrivato come vice Osimhen dopo la partenza di Petagna. 17 goal nella stagione 2021-2022, il Cholito era cercato da tanti club blasonati ma lui voleva solo il Napoli e ha dovuto aspettare il 18 agosto per coronare il suo desiderio. Avrebbe probabilmente fatto il titolare ovunque ma lui aveva in mente solo una cosa, giocare qui, in Champions, nel tempio di Maradona.

Un giocatore esemplare, mai una parola fuori posto, mai una polemica, nemmeno quando si è visto rubare il posto di vice Osimhen da un altro neo acquisto, Raspadori. Ha sempre detto che non era importante quanti minuti giocasse, lui si sarebbe sempre fatto trovare pronto. Così è stato.

Il primo goal con la maglia azzurra è da film, entra al posto di Osimhen contro il Liverpool, al suo esordio in Europa e dopo pochi minuti firma il 3-0 per gli azzurri. Scoppia in lacrime, bacia il tatuaggio della Champions che aveva fatto quando aveva 14 anni e allarga le braccia come a dire “Finalmente ce l’ho fatta“. Il Maradona è ai suoi piedi, dopo sei anni un argentino torna a segnare con la maglia del Napoli.

Sarà ancora decisivo in campionato contro Milan. Al 78′ gira una palla di testa messa da Mario Rui che vale il 2-1 del Napoli in casa dei rossoneri e prima mini fuga stagionale. Chiude questa prima parte di stagione con 6 goal in 13 presenze ma solo due da titolare. Una media goal altissima e un grande contributo dato alla squadra, sempre con il sorriso, sempre con una buona parola per tutti. Perchè il Cholito è così, un grande uomo e un grande calciatore che sognava Napoli e adesso Napoli sogna con lui.