Gianluca Di Marzio, capo della sezione calciomercato per Sky Sport, ha reso noto il forte interesse del Napoli e, soprattutto, del DS Cristiano Giuntoli per Azzedine Ounahi, giocatore dell’Angers che si è messo in mostra in questo mondiale col Marocco, con queste parole: “Il Mondiale si sa, è una vetrina molte volte per chi sta cercando di emergere e tra questi c’è il centrocampista dell’Angers Azzedine Ounahi. Il marocchino è finito nel mirino di tante squadre e tra queste c’è anche il Napoli che ha avviato i primi contatti con l’agente. Ounahi è stato uno dei protagonisti del gruppo allenato da Regragui in Qatar e soprattutto per questo motivo l’Angers fa una valutazione alta del cartellino del centrocampista. Il club francese, infatti, per la cessione del marocchino si aspetta una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, prezzo lievitato proprio dopo l’ottimo Mondiale di Ounahi.“

“In Europa piace a tante, in Francia anche al Marsiglia. Il Napoli, intanto, si muove e lo vuole fare con largo anticipo in pieno stile Giuntoli. L’idea del club campano, infatti, è di assicurarsi il giocatore per la prossima stagione, per farlo quindi arrivare in estate. Napoli al lavoro quindi.”