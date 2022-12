GdS – Il ritorno di Kim fondamentale per la sua leadership. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rientro dal Mondiale di Min-Jae Kim. Secondo il quotidiano è giusto non cercare alibi, ma se mancano sei giocatori, tutti potenziali titolari, diventa normale che in campo la squadra ne risenta. E non c’è dubbio che rivedere il faccione sorridente di Kim in allenamento a Castel Volturno, diventa rassicurante per tutti. Il sudcoreano ha mostrato grande leadership dentro e fuori dal campo. La sua presentazione in ritiro, trascinando tutti a cantare il Gangnam Style, stupì tutti per l’empatia. La stessa che poi ha mostrato avere coi compagni sin dalle prime partite giocate. Il ritorno del coreano diventa fondamentale, così come il recupero di Rrahmani, assente per infortunio da quasi tre mesi. Questo non significa svalutare l’apporto di Ostigard o Juan Jesus, ma è normale che il Napoli abbia bisogno di tutti i propri uomini al meglio, così che Spalletti possa poi valutare e scegliere.