CdS – Ancora tutto da decidere il futuro di Demme! Sarà determinante la sua volontà

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro incerto di Diego Demme. Secondo il quotidiano il futuro di Demme continua ad essere fortemente in bilico. Il centrocampista azzurro ha avuto poco spazio in questo inizio di stagione e come giusto che sia non sembra felice. Da diverse settimane, assieme al suo entourage sta cercando una nuova sistemazione che però sembra difficile da trovare senza il consenso del club. Difficilmente Demme rientrerà nei piani di Spalletti alla ripresa. Gli undici titolari sono inamovibili e trovare qualche lacuna non è una missione facile. L’addio è una possibilità ancora viva. Il club partenopeo ha svelato il proprio piano, ma la passa passerà al calciatore che deciderà il suo futuro.