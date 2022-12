Gazzetta – Napoli pronto a blindare Kvaratskhelia: la proposta di ADL

Il destino di Khvicha Kvaratskhelia sembra non essere lontano da Napoli. Il club azzurro vuole blindare il calciatore georgiano e legarlo alle sue sorti il più a lungo possibile. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano ADL è pronto ad aumentare l’ingaggio dell’attaccante. Con una nuovo contratto in scadenza nel 2028 il georgiano guadagnerà circa 2.5 mln all’anno. É previsto nelle prossime settimane un incontro con il suo entourage per concludere l’accordo.