Troppo Lille per il Napoli: gli azzurri perdono per 1-4!

Il Napoli nel secondo tempo non riesce ad acciuffare il pari, troppo Lille per gli azzurri. I francesi dilagano con 3 gol e mettono in cassaforte la partita. Nonostante la grossa differenza in condizione fisica, i subentrati dalla panchina azzurra si fanno notare e nel finale Jack Raspadori trova un bellissimo gol col destro e porta il risultato sull’1 a 4. Il Lille stasera ha dimostrato come la forma fisica conti davvero in campo, non dimenticandoci che al Napoli mancavano comunque 5 titolari importanti. Dunque, termina così il ciclo di amichevoli per gli azzurri, che d’ora in avanti avranno 13 giorni per preparare il big match del 4 gennaio contro l’Inter.