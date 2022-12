Spalletti a Sky: “Se nessuno parte, siamo forti!”

Luciano Spalletti è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della gara persa contro il Lille. Il tecnico del Napoli ha così risposto alla domanda se si può perfezionare il Napoli col mercato di gennaio:

“Noi abbiamo già detto cosa pensiamo della rosa e del mercato. Giuntoli è uno sveglio, uno attento che fa bene il suo lavoro. Va a sondare giocatori giovani e promettenti, va a cercare di anticipare alcune situazioni di mercato, ma noi stiamo abbastanza bene da un punto di vista di organico. Ora rientrano Rrahmani, Kvaratskhelia e i reduci dal Mondiale. Poi se non ci vengono a prendere nessuno stiamo bene, ma se capiterà un’occasione Giuntoli sarà attento a ogni evenienza. Non lo so se verranno a chiedere i nostri giocatori, ma ci sono squadre che hanno possibilità economiche. I dirigenti sono attenti, io lavoro con dei calciatori che mi piacciono e non vorrei che nessuno andasse via. Mi fido di Giuntoli e della dirigenza“.