Osimhen: “Sono molto riconoscente a Mario Gomez, mi ha dato importanti suggerimenti per crescere”

Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornale campano Il Mattino e ha affrontato vari temi nel corso dell’intervista. Tra i tanti temi affrontati si è parlato anche di una persona a cui l’attaccante è molto riconoscente, e il nigeriano ha parlato di Mario Gomez. Il nigeriano si trovava in Germania al Wolfsburg nel corso della stagione 2017/18, ed è stato compagno di squadra del campione tedesco. Queste le parole dell’attaccante azzurro: “Sono riconoscente a tante persone, ma spesso penso a Mario Gomez. A Wolfsburg non è stato semplice, non soltanto per il clima, anche perché era la prima esperienza lontano da casa e mi trovavo in un altro mondo. Mario ad ogni allenamento si fermava con me e mi dava dei suggerimenti e mi diceva cosa fare per non commettere errori”.