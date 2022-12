Messi: “La Coppa vinta è per Diego che ci ha incoraggiati dall’alto”

La Coppa del Mondo è ormai giunta al termine e l’Argentina continua a fare festa dopo il Mondiale vinto ai rigori a discapito della Francia. La nazionale Albiceleste guidata dal capitano Lionel Messi è stata accolta in maniera trionfante dal proprio popolo. Proprio il numero 10 e capitano della nazionale Argentina ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui lo si vede parlare da bambino del sogno di vestire la maglia della nazionale. Nel corso del video ci sono poi le varie immagine delle giocate fenomenali del campione ex Barcellona. Nella descrizione del post un riferimento a Diego Armando Maradona, a cui Messi e compagni hanno dedicato la vittoria di questa coppa, portata a casa 36 anni dopo la vittoria da parte del 10 del Napoli nel Mondiale in Messico del 1986. Questo la traduzione del post di Messi:

“Da Grandoli ai Mondiali in Qatar sono passati quasi 30 anni. Sono stati circa tre decenni in cui il pallone mi ha regalato molte gioie e anche qualche tristezza. Ho sempre sognato di diventare campione del mondo e non volevo smettere di provare, pur sapendo che forse non sarebbe mai successo. Questa Coppa che abbiamo vinto è per tutti quelli che non l’hanno conquistata nei precedenti Mondiali, come nel 2014 in Brasile, quando ce la meritavamo per come abbiamo combattuto fino alla fine e lavorato sodo. Lo volevano tutti quanto me, avremmo meritato anche in quella maledetta finale. È la Coppa di Diego, che ci ha incoraggiato dal cielo. E di tutti quelli che hanno sempre trascorso il loro tempo senza guardare tanto al risultato ma pensando solo alla voglia che ci mettiamo, anche quando le cose non vanno come vorremmo. E, naturalmente, è di tutto questo bellissimo gruppo e dello staff tecnico, di tutto il popolo della Seleccio, che lavora giorno e notte per facilitarci le cose. Molte volte il fallimento fa parte del percorso e senza delusioni è impossibile che i successi arrivino. Grazie mille di cuore! Forza Argentina!“.