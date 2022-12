Mattino – Osimhen: “Il gol più bello sarà quello dello scudetto…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Victor Osimhen durante un’intervista.

L’attaccante del Napoli si è soffermato sulla squadra e sulla lotta scudetto: “Dobbiamo continuare così come abbiamo fatto in tutta la stagione. Dobbiamo lavorare forte, come se non fossimo davanti a tutti in classifica, senza pensare a chi non vede l’ora che arrivi una nostra sconfitta. L’Inter rappresenta un grande faccia a faccia, vogliamo vincere ma non sarà facile. Non andremo lì pensando di avere 8 punti di vantaggio sul secondo posto, sarebbe un errore. Abbiamo calciatori forti, di qualità che possono portarci alla vittoria in ogni momento della partita: vogliamo iniziare il 2023 così come abbiamo concluso il 2022. Il gol a cui sono più affezionato? Quello che farà vincere lo scudetto al Napoli“.

Poi, parentesi sul futuro: “Difficile poter pensare a qualcosa di meglio del Napoli: è una delle più grandi squadre d’Europa, è un club straordinario, ed è normale che adesso sono concentrato solo su quello che dobbiamo fare in questa stagione. Perché non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo vincere qualcosa. Poi vedremo cosa succederà”.