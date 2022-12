Anche Luigi De Laurentiis ha parlato ai microfoni dei media presenti al “Festival del calcio” ed è intervenuto sulla sua presidenza a Bari, comparando la sua esperienza a Napoli.

Queste le sue parole:

Quanto vi ha aiutati l’esperienza Napoli per la gestione del Bari?

“Siamo un gruppo e come tale abbiamo avuto l’expertise che ci ha permesso di costruire qualcosa sulle fondamenta del passato. Sapevamo come ripartire dopo l’esperienza pregressa al Napoli. Piano piano ci siamo evoluti in questa gestione che poi ha visto anche una separazione, che è andata bene”.

Arriverà però il momento in cui sarete costretti a vendere il club…

“Il Bari è un progetto imprenditoriale, la cessione del club è un rischio che conoscevamo per il tema della multi-proprietà. Per questo lavoreremo anche nell’ottica di cedere alla miglior organizzazione possibile, che magari continuerà a portare il Bari in alto dove merita di stare”.

Meglio cedere il Bari o il Napoli?

“Chi può dirlo? Dipenderà dal mercato, dalle offerte, da tante altre politiche… Il Bari al momento è la soluzione più ovvia”.