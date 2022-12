Alex Meret, portiere del Napoli, dopo l’amichevole persa con il Villareal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha fatto il punto sulla preparazione che sta vivendo la squadra:

Sei diventato scaramantico a Napoli?

“In qualcosa sì, in altre cose no: però un pochino sì, dai”.

L’Argentina nell’86’ vinse il Mondiale e il Napoli vinse lo Scudetto. Ora cosa succede? Si potrebbe ripetere?

“Ho visto la finale, l’Argentina ha vinto meritatamente e ha giocato molto bene. Speriamo che la storia si ripeta, noi cercheremo di mettercela tutta e continueremo a giocare come nella prima parte, per cercare di mantenere il primato”.

Farai una parata così importante come quella di ieri di Martinez?

“Secondo me è la sua parata più importante che ha fatto! Vivere quei momenti è una grandissima emozione, per cui, certo, mi piacerebbe fare una parata tanto importante”.

La prossima amichevole riscatterà il Villareal?

“Perdere non fa mai piacere, abbiamo commesso qualche errore di troppo e lo abbiamo pagato. Speriamo di non commettere più questi errori, ma di fare una buona prestazione e vincere”.

Sentite la pressione dato che siete primi?

“La pressione c’è sempre, ma ora l’importante è lavorare al massimo, farsi trovare in condizione in vista della ripresa del campionato. Noi dobbiamo continuare a seguire le indicazioni del mister, come abbiamo sempre fatto: per ora sta andando bene e dobbiamo continuare così”.

Sarà gennaio il mese della verità dati i tanti big match?

“Sicuramente ci saranno sfide molto difficili e impegnative, ma se dovessimo ripartire forte sarebbe un segnale importante per le altre: noi ci siamo, cercheremo di continuare a vincere: sappiamo che le difficoltà ora aumentano, ma stiamo lavorando per farci trovare pronti”.