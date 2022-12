SportMediaset afferma con sicurezza l’arrivo di Bereszynski, terzino destro della Sampdoria, al Napoli. Ecco cosa riporta:

“Adesso è ufficiale: il Napoli ha preso Bereszynski come vice Di Lorenzo. L’accordo con la Sampdoria e il giocatore è già stato trovato e il terzino polacco si aggrega al gruppo di Spalletti ai primi giorni di gennaio. Invece, Zanoli va in prestito secco ai doriani, per maturare e per giocare con più continuità. Il giovane ha bisogno di accumulare più minuti nelle gambe e mostrare le sue potenzialità”.