L’Argentina vince il Mondiale in Qatar del 2022. Tra le varie celebrazioni sui social, arriva anche un post sul profilo di Diego Armando Maradona. Questo il post: “Immagino il tuo orgoglio, vecchio…Grazie per una nuova gioia”. La foto del post, ritrae Maradona e Messi che alzano la Coppa Del Mondo. Un chiaro segno in cui, anche Diego, ha sostenuto la sua Nazionale dall’alto.