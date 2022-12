Tuttosport – Con l’arrivo di Bereszynski l’organico azzurro sarà ancora più ampio

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla trattativa ormai ai dettagli per l’arrivo di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria. Secondo il quotidiano è arrivata la fumata bianca definitiva allo scambio tra Napoli e Sampdoria. Zanoli passerà in blucerchiato in prestito secco mentre (oltre al ritorno di Contini) Bereszynski approderà in azzurro in prestito ma con diritto di riscatto. Questo renderà “ancora più profondo l’organico a disposizione di Spalletti per lo sprint Scudetto, considerato che dietro Di Lorenzo non ci sarà un giovane talento, ma un nazionale polacco che al Mondiale ha giocato tutte e 4 le gare della sua nazionale da titolare.