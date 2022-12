Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dopo aver ricordato effettivamente Sinisa Mihajlovic con parole dolci e commoventi, ha anche voluto parlare dell’amichevole di stasera.

Il Napoli affronterà il Villareal, la squadra spagnola, e Spalletti ha fatto anche il punto sull’avversario della squadra azzurra:

“I calciatori hanno svolto un break di campionato e di lavoro nella maniera più corretta. La società ha organizzato benissimo questo ritiro, in un luogo perfetto per noi. Mi sembrano abbastanza in condizione, giocare partite di livello ci serve a prepararci ancora di più per inizio del campionato. Sono convinto che offriranno una buona prestazione a tutti i nostri tifosi che ci staranno vicini. Siamo già da un po’ dentro quelle che saranno le grandi sfide che giocheremo quando ripartirà il campionato ma c’è da fare bene queste partite per farci trovar forti nella testa e nei comportamenti. Stasera per noi sarà una partita vera, importante come lo sono state quelle due precedenti che abbiamo giocato in Turchia”.

Poi, Spalletti ha anche voluto parlare di Raspadori e Kvara:

“Raspa ci dà una mano sotto molti aspetti, soprattutto perché va alla ricerca della profondità, con questo venire a giocare sotto e buttarsi sopra alla linea difensiva e lui le ha entrambe. E’ un calciatore che ti dà più soluzioni, può giocare in 2 o 3 ruoli tranquillamente, soprattutto in questo inizio di preparazione ha fatto bene. Ha siglato dei goal e benissimo questo collegamento tra gli altri reparti e l’attacco alla profondità. Kvara? Questo periodo ci ha fatto comodo, Kvara è di nuovo a disposizione, allenato, pronto a mostrare le sue qualità. Il suo pezzo forte è puntare l’avversario, quando sa imbucare, quando va a tirare. Ha questa sensibilità vera, questa qualità nell’andare a trovare traiettorie e giocate non tanto leggibili”.

Fonte: Sky Sport.