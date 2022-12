Pasotrello: “Vi racconto della volta in cui parlammo con il presidente del Chelsea Abramovich di Spalletti”

Il noto agente di mercato Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb trattando vari argomenti e retroscena importanti di mercato. Tra i vari retroscena di mercato c’è anche un contatto tra Abramovich, allora presidente del Chelsea e Luciano Spalletti, oggi tecnico del Napoli. Queste le parole di Pastorello: “Devo ammettere che ho sempre avuto un debole per Spalletti, è un grande allenatore e nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di scambiarci due chiacchiere in Turchia. La storia è che insieme al suo procuratore del tempo Moreno Roggi incontrammo il Chelsea e il presidente del tempo Roman Abramovich. Poi loro decisero di prendere un altro allenatore italiano e puntarono su Carlo Ancelotti, ma anche i blues erano molto affascinati dal fantastico calcio che aveva fatto in precedenza, soprattutto con la Roma. Lo considero tra i più bravi in Europa”.