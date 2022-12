GdS – Vicinissimo il rinnovo di Lobotka! Cifre e dettagli del contratto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi di contratto in casa Napoli. Secondo il quotidiano Stanislav Lobotka è indispensabile per il gioco impostato dal Napoli. E’ quando manca che ti rendi conto a cosa stai rinunciando. Basta dire che l’unica volta in cui Spalletti non lo ha schierato titolare è stato contro il Lecce ed il Napoli ha pareggiato. E quando per risparmiarlo un po’ il tecnico lo ha tolto nei minuti finali di Liverpool, la squadra ha perso equilibrio, abbassandosi e subendo due gol e l’unica sconfitta stagionale. Per tutto questo e tanti altri motivi, il Napoli lo sta blindando perché il suo rendimento ha attirato l’interesse anche di big internazionali. E così nei prossimi giorni Lobotka con i suoi agenti firmerà il prolungamento del contratto fino al 2027, con un notevole aumento dai circa due milioni netti a tre, più premi e riconoscimenti. Fra poco meno di cinque anni lo slovacco avrà 33 anni dunque si può dire che il suo contratto col Napoli è a vita.