GdS – Si avvicina anche il ritorno di Nikita Contini, importante anche per le liste Uefa

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport si è soffermata anche sul ritorno dal prestito di Nikita Contini. Secondo il quotidiano Cristiano Giuntoli vuole dare a Spalletti una rosa completa in ogni suo settore. La società si sta coprendo le spalle per quanto riguarda il ruolo di portiere con il ritorno alla base di Contini, attualmente in prestito alla Sampdoria. Il Napoli fa rientrare dal prestito alla Samp il portiere Nikita Contini, cresciuto nelle giovanili del club azzurro. E’ proprio per quadrare la lista internazionale con l’uscita di Zanoli serviva un altro cresciuto in casa per non rischiare che Bereszynski fosse in eccesso alla lista.